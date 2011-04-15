Сбербанк запустил новый продукт по страхованию

Дочерняя компания Сбербанка СК "Сбербанк страхование жизни" запускает для предприятий малого и микробизнеса, включая ИП, новую программу страхования "Личная защита". Об этом говорится в сообщении банка.



Программа обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье владельцев и сотрудников предприятий, в том числе от коронавируса.



Стоимость программы составляет от 3750 руб. на одного застрахованного. Застраховать можно людей в возрасте от 18 до 70 лет. Максимальный лимит страховой суммы - 5 млн руб., максимальный срок договора - 5 лет. Полис действует 24/7 по всему миру даже при наступлении страхового случая в зоне эпидемии или на территории, где введён режим чрезвычайной ситуации.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.







"AK&M" от 13.05.2020