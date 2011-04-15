Во время пандемии спрос на крупные кредиты упал на 72%

В апреле сокращение количества заявок на беззалоговые кредиты в России в недельном разрезе в зависимости от суммы кредита составило от 49% до 72% по отношению к лучшим показателям марта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Минимальное количество заявок на беззалоговые кредиты зафиксировано в первую неделю марта во всех категориях кредитов. Наиболее резко упал спрос на крупные займы объёмом более 300 тыс. руб. - на 72% от максимальных мартовских показателей. На займы объёмом 30-100 тыс. руб. и 100-300 тыс. руб. на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс. руб. - на 49% меньше.



При этом спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. руб. показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению. По данным за неделю, с 3 по 19 апреля, количество заявок на микрокредиты восстановилось до 71% от мартовского максимума, тогда как на более крупные кредиты - соответственно до 63%, 47% и 35%.





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