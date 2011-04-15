Банк "Уралсиб" продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия

ПАО "Банк Уралсиб" продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платёжных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020. Об этом говорится в сообщении банка.



Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только: для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия); для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.



Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действи со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020 происходит в стандартном порядке.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.



"AK&M" от 13.05.2020