Три четверти заёмщиков, получивших ипотечные каникулы, вернулись к обычному графику платежей. Об этом говорится в сообщении Банка России.



В I квартале 2020 года более 8 тыс. ипотечных заёмщиков обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с законом, который вступил в силу летом 2019 года (N 76-ФЗ). Всего за время действия закона за отсрочкой или снижением платежей к кредиторам обратились около 24 тыс. заёмщиков (в прошлом году в банки поступило 15.5 тыс. требований граждан).



При этом более 2.3 тыс. заёмщиков уже успели не только получить кредитные каникулы, но и завершить их: в график платежей успешно вернулись 76% из них.



В 2020 году был принят новый закон, дающий гражданам право получить отсрочку по выплате ипотеки и других кредитов, если их финансовое положение ухудшилось в связи с пандемией коронавирусной инфекции (N 106-ФЗ). Ипотечные заёмщики могут обратиться за отсрочкой или снижением платежей, используя оба механизма, в том числе по одному и тому же кредиту, однако по новому антикризисному закону условия получения таких каникул проще, но обратиться за ними можно только до 1 октября 2020 года.



При этом максимальный размер ипотечного кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы по федеральному закону N 76-ФЗ, сейчас составляет 15 млн руб., в то время как по новому закону Правительством РФ установлены диапазоны от 2 до 4.5 млн руб. в зависимости от региона.



Лидерами среди регионов России по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край.



Банки в прошлом году и I квартале 2020 года удовлетворили в среднем более 60% заявок. Значительная часть заявлений, поступивших в этом году (порядка 20%), находится на рассмотрении (требуются дополнительные документы). Что касается отказов, то основные причины — это несоответствие заёмщика критериям закона или непредставление необходимых документов.



В I квартале 2020 года заёмщики направили в Банк России более 200 жалоб на отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Изучив жалобы, по некоторым из них Банк России рекомендовал семи кредитным организациям ещё раз пересмотреть требования заёмщиков — в итоге в каждом из таких случаев требования граждан были удовлетворены.



"AK&M" от 13.05.2020