ВТБ запускает кредитование новых автомобилей Honda по ставкам от 0.1% годовых

ВТБ запускает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally. Об этом говорится в сообщении банка.



Приобрести транспортное средство в кредит можно по ставке от 0.1% годовых.



Новые автомобили в кредит до года будут доступны под 0.1% годовых при наличии 40% первоначального взноса, с учётом страхования жизни и выбором карты Автолюбитель. Без дополнительных услуг ставка составит от 3.5%. Предоставление средств возможно на срок от года до пяти лет.



Покупка мотоцикла одной из моделей Honda - GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally - также доступна по ставке 0.1% при годовом кредите с первоначальным взносом от 50% и страхованием жизни. С учётом 20% взноса ставка увеличится до 1.9%.



В рамках предложения Honda Financial Services кредит можно оформить на сумму от 500 тыс. до 3 млн руб. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок кредитования - от года до пяти лет.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб., снизившись на 14.4% по сравнению с I кварталом 2019 года. Чистые процентные доходы составили 119.7 млрд руб., увеличившись на 14.9%. Чистые комиссионные доходы выросли на 48.1% до 28 млрд руб. Совокупный кредитный портфель Группы вырос на 5.2% до 12.058 млрд руб.



"AK&M" от 13.05.2020