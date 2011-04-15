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13/05/2020
13:55

Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития действует при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению N 4.

Минимальный объём капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500 тыс. руб.

На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.


"AK&M" от 13.05.2020
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