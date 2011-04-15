"Газпром нефть" ввела "фишбон" на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения в Якутии

"Газпромнефть-Заполярье" ввела в эксплуатацию первый "фишбон" на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.



Стартовый дебит многозабойной скважины вдвое превысил показатели ранее используемых горизонтальных конструкций и составил около 400 т в сутки.



Первая многоствольная скважина "фишбон" на нефтяной оторочке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ) имеет основной ствол протяжённостью 1.5 км и 6 боковых ответвлений длиной до 830 метров. Общая проходка скважины превысила 8.1 км, из которых 5.2 км - по продуктивному горизонту пласта. Такая конструкция позволила значительно увеличить охват залежи и повысить коэффициент извлечения нефти. Стартовый дебит "фишбона" превысил 380 т в сутки. Это вдвое больше, чем у стандартных горизонтальных скважин, которые использовались на Чаянде ранее.



Чаяндинское месторождение отличается сложным геологическим строением и аномально низким пластовым давлением. При создании программы освоения актива использовалась трёхмерная гидродинамическая модель нефтяной оторочки ЧНГКМ. Специалисты Научно-технического центра "Газпром нефти" и "Газпромнефть-Заполярья" провели около 500 многовариантных расчетов, сравнив преимущества различных типов скважин для добычи чаяндинской нефти. В результате ставка была сделана на "фишбон".



Всего до 2024 года на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения будет пробурено 44 высокотехнологичные скважины типа "фишбон". В текущем году будет введено в эксплуатацию 5 таких многоствольных конструкций. В настоящее время предприятие эксплуатирует на Чаянде 7 нефтедобывающих скважин и ведет бурение еще нескольких.



Полномасштабная разработка нефтяной оторочки ЧНГКМ начнется в текущем году. К 2022 году планируется расширение и модернизация установки подготовки нефти, проектная мощность которой составит 1 млн т в год. В настоящий момент "Газпромнефть-Заполярье" ведет строительство 70-километрового напорного нефтепровода, который соединит нефтяную оторочку Чаяндинского НГКМ с магистральной системой "Восточная Сибирь-Тихий океан". Полка добычи на месторождении будет достигнута к 2023 году и составит около 3 млн т нефтяного эквивалента в год.



"Фишбон" (англ. fishbone - "рыбья кость") - многоствольная скважина с особой траекторией, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. В результате скважина по своей форме напоминает рыбий скелет. Такая конструкция позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной и при этом требует меньшего объема буровых работ, чем строительство отдельной скважины на каждый горизонтальный ствол. Скважина с траекторией "фишбон" позволяет направить каждое ответвление в отдельные нефтяные участки, не задевая соседние пласты с газом или водой.



Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Лицензией на месторождение владеет ПАО "Газпром". По величине запасов месторождение относится к категории "уникальные". Извлекаемые запасы составляют 1.2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти. ООО "Газпромнефть-Заполярье" осваивает нефтяные запасы на условиях долгосрочного рискового операторского договора с ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое разрабатывает газовую часть.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 13.05.2020