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13/05/2020
14:50

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в федеральный закон "О полиции". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В частности, законодательство предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления.

Кроме того, полиция наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства, осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Среди нововведений - предоставление полицейскому возможности представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, действий, а также новая норма о праве полицейских досматривать граждан и автомобили при оцеплении зданий или участков местности.


"AK&M" от 13.05.2020
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