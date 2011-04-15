Промсвязьбанк увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа в два раза

Промсвязьбанк с февраля по апрель 2020 года увеличил в два раза количество проведённых в день операций расчётно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении банка.



Количество открываемых отдельных счетов за этот период выросло почти в 1.5 раза. Более чем на 45% выросло количество операций по ГОЗ, проведённых в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate - за последние три месяца количество онлайн операций превысило 500 тыс.



Для обеспечения безопасной работы в PSB Corporate применяются сертифицированные соответствующими государственными структурами средства защиты информации, включая средства криптографической защиты.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 13.05.2020