Клиенты НПФ Сбербанка стали вдвое чаще пользоваться онлайн-каналами для формирования будущей пенсии. Об этом говорится в сообщении банка.



С начала 2020 года в среднем 2.5 тыс. новых клиентов ежемесячно начинают копить на свою будущую пенсию при помощи индивидуальных пенсионных планов (ИПП) НПФ Сбербанка. В марте-апреле клиенты фонда стали вдвое чаще пользоваться для оформления ИПП дистанционными каналами - 33% новых договоров были оформлены в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте фонда.



В конце марта НПФ Сбербанка расширил перечень дистанционных каналов для оформления ИПП: этот продукт стал доступен в разделе "Инвестиции и пенсии" в Сбербанк Онлайн. Первоначальный минимальный взнос по программе - 2 тыс. руб., последующие - от 1тыс. руб. Размер и периодичность пополнения индивидуального пенсионного плана клиент выбирает сам.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 13.05.2020