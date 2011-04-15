В отделениях банка "Русский Стандарт" стартовали продажи нового страхового продукта "Первая помощь. Антивирус"

Компания "Русский Стандарт Страхование" запустила в отделениях банка "Русский Стандарт" продажи программы страхования от несчастных случаев и инфекционных заболеваний "Первая помощь. Антивирус". Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь "Первая помощь" покрывает риски, связанные не только с наступлением несчастного случая, но также и с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией.



Полис "Первая помощь. Антивирус" предлагает семейное страхование на срок один год. По условиям договора могут быть застрахованы как взрослые, так и дети: от одного до шести человек в одном полисе.



В случае госпитализации в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, страховая выплата, как для взрослых, так и для детей составит 2.5 тыс. руб. за каждый день госпитализации, начиная с первого дня госпитализации (до 50 тыс. руб. на каждого застрахованного за время действия полиса). Страховая выплата в случае ухода из жизни в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, составит 1 млн руб. на каждого взрослого застрахованного.



АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.



"AK&M" от 13.05.2020