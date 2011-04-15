Covea отказалась от запланированной покупки PartnerRe

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Covea отказалась от покупки PartnerRe. Об этом говорится в сообщении компании.
Covea сообщила Exor, что не может завершить сделку в соответствии с первоначально предусмотренными условиями "в связи с беспрецедентными нынешними условиями и значительной неопределенностью".
Covea - крупнейшая страховая компания во Франции.
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