Covea отказалась от запланированной покупки PartnerRe

Covea отказалась от покупки PartnerRe. Об этом говорится в сообщении компании.



Covea сообщила Exor, что не может завершить сделку в соответствии с первоначально предусмотренными условиями "в связи с беспрецедентными нынешними условиями и значительной неопределенностью".



Covea - крупнейшая страховая компания во Франции.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"