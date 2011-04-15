В Воронежской области построят платный скоростной участок М-4 "Дон". Об этом сообщила Главгосэкспертиза.



Проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ведомства, предусмотрено комплексное обустройство трассы М-4 "Дон" на участке км 715 - км 777+050. На этом участке в настоящее время параметрам 1Б категории соответствует только проезжая часть прямого (южного) направления. Проезжая часть в обратном направлении, построенная по параметрам III категории, после реконструкции будет приведена в соответствие с требованиями к дорогам категории 1Б. Расчетная скорость движения на участке по итогам реализации проекта составит 120 км/ч.



Кроме того, в ходе обустройства притрассовой территории будут созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, в районе площадок отдыха и поста ДПС планируется устройство пешеходных дорожек с твердым нескользким покрытием и тактильными плитами, а также устройство сходов с тротуаров на проезжую часть - с ограждением из пониженного бортового камня, окрашенного в яркий цвет. На автостоянках выделят места для парковки автомобилей, управляемых инвалидами.



Финансирование планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета. Застройщик - Государственная компания "Российские автомобильные дороги". Генеральный проектировщик - ЗАО "РеконЭнерго".



Федеральная трасса М-4 "Дон" - ключевая транспортная артерия юга России, которая обеспечивает проезд из центральных регионов к Черноморскому побережью. Кроме того, автодорога входит в состав международного Критского транспортного коридора "Север-Юг", включающего четыре европейских маршрута (Е115, Е592, Е97 и Е50) и соединяющего страны Скандинавии и Балтии с Закавказьем, Ближним и Средним Востоком. Для развития инфраструктуры магистрали и увеличения пропускной способности дороги государственная компания "Автодор" проводит комплексную реконструкцию участков М-4 "Дон". На сегодняшний день 70% общей протяжённости автомагистрали соответствует нормам первой технической категории.



"AK&M" от 13.05.2020