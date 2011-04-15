В Рублёво-Архангельском появится автомобильный мост

Москомархитектура согласовала проект автомобильного моста через залив Москвы-реки в районе Рублёво-Архангельское. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



Основным элементом моста станет эффектная диагональная арка высотой 28.5 м. "Её изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от неё протянутся стальные канаты, добавляющие надёжности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки. Подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом тёмного оттенка", - сказал С.Кузнецов.



Автомобильный мост через залив Москвы-реки появится на проектируемом проезде 7101 территории Рублёво-Архангельское района Кунцево. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону и свяжет две части будущего района.



Напомним, концепцию застройки этой территории определили на международном конкурсе два года назад.



По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, отделённые от пешеходного движения полосой благоустройства, где сделают цветники и высадят небольшие кустарники. Мост будет доступен и для пешеходов. Для них предусмотрены удобные лестницы и пандусы, а также зона под самим пролётом, у воды.



Общая площадь строительства составит порядка 7 тыс. кв. м. Проектировщик - Ленпромтранспроект.



Напомним также, что от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского протянут линию метро. Она будет востребована не только жителями района Хорошёво-Мневники, но и на территории Рублёво-Архангельское в районе Кунцево на западе столицы.



На Рублёво-Архангельской линии метро расположится девять станций: "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублёво-Архангельское" и "Ильинская".



"AK&M" от 13.05.2020