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13/05/2020
15:13

В Москве возобновлено строительство 460 объектов

В Москве с 12 мая 2020 года строительные работы, которые реализуются в соответствии с федеральным законом N 214, возобновлены на 460 объектах. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

По её словам, их общая площадь составляет 27 млн кв. м.
"Принципиально важно не допустить отставания от графиков строительства на всех объектах. Особое внимание будет, конечно, уделено проблемным объектам, которые также входят в число возобновляемых строек. Необходимо оперативно нагнать упущенные дни, чтобы своевременно выполнить обязательства перед дольщиками, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию", - заявила А.Пятова.

Она отметила, что численность сотрудников компаний, задействованных на этих работах, составляет порядка 85 тыс. человек.

"Современные технологии позволяют девелоперам возобновить строительство максимально оперативно, с учётом необходимого увеличения темпов работ", - подчеркнула А.Пятова.

При возобновлении работ на стройплощадках будут соблюдены все меры безопасности и санитарные требования, которые предъявляются к стройкам с точки зрения защиты людей во время пандемии.

Напомним, ранее в соответствии с указом мэра Москвы строительные работы на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта, были приостановлены с 13 апреля 2020 года.

"AK&M" от 13.05.2020
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