Часть здания в районе Якиманка выставят на аукцион

Москва через аукцион сдаст в аренду часть исторического здания в районе Якиманка. Об этом сообщила столичная мэрия.



Победитель онлайн-торгов получит помещения свободного назначения в пользование на 10 лет. Их общая площадь составляет более 260 кв. м.



Здание находится по адресу: улица Большая Полянка, дом 50/1, строение 2, рядом с Садовым кольцом. Его построили в 1917 году.



Техническое состояние объекта позволит будущему победителю открытого электронного аукциона ограничиться минимальными дополнительными вложениями и открыть свой бизнес в самом центре столицы.



Сейчас ведётся приём заявок на участие в аукционе.

"AK&M" от 13.05.2020