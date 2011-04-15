Часть здания в районе Якиманка выставят на аукцион

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Москва через аукцион сдаст в аренду часть исторического здания в районе Якиманка. Об этом сообщила столичная мэрия.
Победитель онлайн-торгов получит помещения свободного назначения в пользование на 10 лет. Их общая площадь составляет более 260 кв. м.
Здание находится по адресу: улица Большая Полянка, дом 50/1, строение 2, рядом с Садовым кольцом. Его построили в 1917 году.
Техническое состояние объекта позволит будущему победителю открытого электронного аукциона ограничиться минимальными дополнительными вложениями и открыть свой бизнес в самом центре столицы.
Сейчас ведётся приём заявок на участие в аукционе.
"AK&M" от 13.05.2020