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13/05/2020
15:42

Часть здания в районе Якиманка выставят на аукцион

Москва через аукцион сдаст в аренду часть исторического здания в районе Якиманка. Об этом сообщила столичная мэрия.

Победитель онлайн-торгов получит помещения свободного назначения в пользование на 10 лет. Их общая площадь составляет более 260 кв. м.

Здание находится по адресу: улица Большая Полянка, дом 50/1, строение 2, рядом с Садовым кольцом. Его построили в 1917 году.

Техническое состояние объекта позволит будущему победителю открытого электронного аукциона ограничиться минимальными дополнительными вложениями и открыть свой бизнес в самом центре столицы.

Сейчас ведётся приём заявок на участие в аукционе.

"AK&M" от 13.05.2020
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