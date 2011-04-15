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13/05/2020
16:10

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.

Страховые компании будут предлагать автовладельцам индивидуальный страховой тариф в пределах тарифного коридора, установленного Банком России. Он будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. В качестве одного из таких факторов может рассматриваться в том числе нарушение правил дорожного движения. Эти изменения вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

Принятые поправки в законодательство являются ключевым элементом реформы ОСАГО, предложенной Банком России совместно с Минфином России. На первом этапе — в январе 2019 года — Банк России изменил подходы к определению ряда коэффициентов и расширил тарифный коридор. Это позволило перейти к более дифференцированному подходу к установлению тарифов, способствовало развитию конкуренции между страховщиками, подчёркивается в сообщении.

Поскольку в условиях действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции прохождение технического осмотра может быть затруднительно, закон также предусматривает возможность заключения договора ОСАГО без предъявления диагностической карты. Диагностическая карта должна быть представлена страховщику не позднее одного месяца с даты отмены указанных мер. Это положение распространяется на договоры ОСАГО, заключенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

"AK&M" от 13.05.2020
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