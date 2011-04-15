П.Дуров объявил о прекращении работы над над платформой Telegram Open Network

Павел Дуров объявил о прекращении работы над платформой блокчейн Telegram Open Network (TON). Об этом он написал в своём Telegram.



"К сожалению, американский суд остановил TON в развитии. Каким образом? Представьте, что несколько человек собрали свои деньги, чтобы разрабатывать золотую жилу, а затем разделить добытое золото. Но приходит судья и говорит строителям шахты: "Многие инвестировали в золотую жилу, потому что хотели получить прибыль. Но они не хотели использовать золото сами, а собирались продать его другим людям. Поэтому вам запрещается отдавать им это золото ".", написал он.



Американский суд объявил, что платформу нельзя использовать не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире.



"AK&M" от 13.05.2020