"Победа" 1 июня возобновит программу полётов внутрироссийских рейсов

"Победа" 1 июня 2020 года возобновит программу полётов внутрироссийских рейсов. Об этом сообщил перевозчик.



На официальном сайте авиакомпании 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы. "Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам", говорится на сайте компании.



Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2.999 тыс. руб. Например, средний тариф на перелёт по маршруту Москва - Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2.8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1.8 раза дешевле; из Анапы в Москву - в среднем в 3.1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву - в 2.9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург - в 2.5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург - в среднем в 3.4 раза дешевле.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.



"AK&M" от 13.05.2020