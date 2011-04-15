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13/05/2020
17:04

"Победа" 1 июня возобновит программу полётов внутрироссийских рейсов

"Победа" 1 июня 2020 года возобновит программу полётов внутрироссийских рейсов. Об этом сообщил перевозчик.

На официальном сайте авиакомпании 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы. "Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам", говорится на сайте компании.

Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2.999 тыс. руб. Например, средний тариф на перелёт по маршруту Москва - Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2.8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1.8 раза дешевле; из Анапы в Москву - в среднем в 3.1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву - в 2.9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург - в 2.5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург - в среднем в 3.4 раза дешевле.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.

"AK&M" от 13.05.2020
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