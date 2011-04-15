Плановые отключения горячего водоснабжения в Подмосковье перенесут на 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.



Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции - это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона, - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин, слова которого приводятся в сообщении. Отключения горячей воды будут происходить только строго в летний период, начиная с 1 июля по 31 августа, и не более чем на 14 календарных дней.



На территории Московской области работает 2.5 тыс. котельных, 1.5 тыс. центральных тепловых пунктов, около 53.834 тыс. многоквартирных домов, из них только в 33.848 тыс. оказывается услуга ГВС.



Срок отключения горячей воды не должен превышать 14 дней. В 2017 году этот срок был превышен в 16 муниципалитетах, в 2019 году - всего в 3-х (Подольск, Воскресенск и Красногорск). В 2020 году эта цифра приблизится или будет равно нулю.



По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней. Поскольку есть положительный опыт, когда главы городских округов обеспечивают данную работу в короткий период. В настоящее время нормативный срок отключения ГВС - 2 недели. В 2020 году он будет сокращён до 10 дней в городских округах Реутов, Королёв и Богородский.



Плановое отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ с целью надёжного теплоснабжения в отопительный период. В это время проходят обследования, обслуживания, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Сроки проведения работ - с мая по сентябрь. В МО 2.5 тыс. котельных, 1.5 тыс. центральных тепловых пунктов, около 34 тыс. систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах.



"AK&M" от 13.05.2020