Segezha Group готовится к выпуску современных экологичных материалов для деревянного строительства

Segezha Group (входит в АФК "Система") готовится к выпуску современных экологичных материалов для деревянного строительства.



Как говорится в сообщении компании, в Вологодской области Segezha Group продолжает реализацию инвестиционного проекта "Строительство завода по производству перекрестно склееных панелей (CLT) в городе Сокол". В декабре текущего года на промышленной площадке Сокольского деревообрабатывающего комбината начнёт работу ООО "Сокол СиЭлТи" - будет выпущена первая тестовая панель. Объём инвестиций - 3 млрд руб. Выход на рынок запланирован в 2021 году. Предполагается, что до 80% продукции будет поставляться на экспорт.



Под размещение нового актива компании на Сокольском ДОК подготовлено здание общей площадью около 10 тыс. кв. м. Основные станки и механизмы (более 90 позиций) уже изготовлены станкостроительной компанией Ledinek (Австрия). Вскоре ожидается поставка оборудования и приезд специалистов завода-изготовителя для осуществления шеф-монтажа.



Одним из важных этапов создания CLT-панелей является сушка центральных пиломатериалов до заданной влажности. Для своего будущего производства Segezha Group выбрала двухзонный сушильный тоннель производительностью 50 тыс. куб. м. Его спроектирует и изготовит шведский концерн Valutec, победивший в открытом тендере.



Тоннель будет оснащён прижимными рамами, оборудованием для водоподготовки, системой орошения и автоматическим управлением сушкой. В соответствии с техническим заданием Segezha Group в оборудовании сочетаются моделирование сушки и адаптивный контроль. Система управления позволит оптимизировать процесс одновременно с точки зрения производительности, качества и потребления энергии - оператору камеры достаточно будет задать показатели начальной и конечной влажности. Благодаря автоматике освободится время работников для более важных операций - планирования партий, контроля качества и отбора образцов.



Решение о строительстве CLT-завода в Соколе было принято в мае 2018 года. Проект получил положительное заключение инвестиционного Совета при Губернаторе Вологодской области и статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



Вице-президент Segezha Group Дмитрий Руденко, слова которого приводятся в сообщении, полагает, что перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород (CLT) - один из самых быстрорастущих сегментов рынка строительных материалов в Европе. Современные, в том числе многоэтажные, деревянные здания становятся все более востребованными в городской застройке - это экологичное жилье, муниципальные, социальные, образовательные и спортивные объекты, коммерческие центры и аэропорты.



Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Выручка группы за IV квартал 2019 года увеличилась на 2.7% до 181.1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.7 млрд руб., снизившись на 4.6%. Скорректированная чистая прибыль составила 26.8 млрд руб.



"AK&M" от 13.05.2020