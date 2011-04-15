Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 мая 2020 года.



ИММУННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОТВЕТ

ФНС НАМЕРЕНА ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ И РЕГИСТРАЦИЮ ИП





Как стало известно "Ъ", Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает правительству запустить в 2020 году три цифровых проекта со значимым социально-экономическим эффектом. Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам. Экономический эффект для бизнеса от создания УЦ составит до 50,4 млрд руб. в 2021 году: ФНС предлагает предоставлять услугу бесплатно. Упрощение же процедуры вычетов позволит правительству получить в руки относительно действенный инструмент социальной политики.





ВИРУС ВЫПИСЫВАЕТСЯ ИЗ КОММУНАЛКИ

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТАВЯТ ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ



Правительство хочет усилить ухудшившуюся в период пандемии платежную дисциплину бюджетных организаций при расчетах за энергоресурсы и газ. После жалоб генерирующих компаний Минэнерго поручили довести собираемость платежей бюджетников до 100%. Аналитики отмечают, что правительство таким образом пытается не допустить возникновения кассовых разрывов у поставщиков ресурсов, однако на бюджетных потребителей приходится лишь 10% от общих поставок.





РОДИТЕЛИ ПОВЕЛИСЬ КАК ДЕТИ

СПРОСОМ НА ПОСОБИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ



Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий. Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. При этом официальный портал госуслуг два дня работал со сбоями в связи с десятикратным ростом нагрузки из-за обращений на получение пособия.





ИНЖЕНЕРЫ ЗАСТРЯЛИ НА ГРАНИЦЕ

РСПП ПРОСИТ УСКОРИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Как выяснил "Ъ", РСПП обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой обеспечить оперативный въезд в РФ иностранных специалистов для обслуживания и установки сложного технического оборудования. Хотя правительство 29 апреля разрешило такой въезд, сохраняются проблемы с оформлением виз и разрешений на работу, отмечают в РСПП. В первую очередь проблема касается специалистов, работающих с энергетическим оборудованием, страдает и пищевая промышленность.





У НПФ СБЕРБАНКА УБАВИЛОСЬ КЛИЕНТОВ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОКАЗАЛИСЬ КРАТКОСРОЧНЫМИ



Крупнейший игрок пенсионного рынка негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка столкнулся со все увеличивающимся оттоком клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). За последние два квартала они, несмотря на штрафные санкции в виде недополученного инвестиционного дохода, забрали из НПФ более 1 млрд руб. Нелояльность клиентской базы свидетельствует о низких по сравнению с ожиданиями граждан доходностями, считают эксперты.





ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦУ FORBES НАПОМНИЛИ О ДОЛГЕ

ПРЕТЕНЗИИ КРЕДИТОРОВ АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА РАСТУТ



Сумма судебных претензий по долгу бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова перед управляющим партнером корпорации "Технониколь" миллиардером Игорем Рыбаковым достигла 254 млн руб. По словам кредиторов, должник пока вернул им лишь 5 млн руб. Компании-поручители по займу, прежде размещавшие рекламу в Forbes, признаны банкротами, и шансы на возврат невелики, предупреждают юристы.





ДИСТРИБУТОРЫ ПЕРЕСЫПАЮТ ТАБЛЕТКИ

В РЕЙТИНГЕ ПОСТАВЩИКОВ ЛЕКАРСТВ ВНОВЬ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР



Ажиотажный спрос потребителей на лекарства и средства индивидуальной защиты на фоне пандемии COVID-19 привел к изменению расстановки сил на рынке фармацевтической дистрибуции. ФК "Пульс" вновь удалось сместить ЦВ "Протек" и стать крупнейшим поставщиком лекарств за счет роста отгрузок на 27%. Эксперты полагают, что на складах "Пульса" оказались запасы именно тех товаров, которые пользовались в аптечных сетях повышенным спросом.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.05.2020