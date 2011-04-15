Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 мая

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Банк России установил на 15 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.6182
1 Азербайджанский манат 43.2136
100 Армянских драмов 15.1601
1 Белорусский рубль 30.1385
1 Болгарский лев 40.8768
1 Бразильский реал 12.5581
100 Венгерских форинтов 22.5630
1000 Вон Республики Корея 60.2245
10 Гонконгских долларов 95.3859
1 Датская крона 10.7221
1 Доллар США 73.9298
1 Евро 79.9033
100 Индийских рупий 97.8393
100 Казахстанских тенге 17.4750
1 Канадский доллар 52.4585
100 Киргизских сомов 96.0536
1 Китайский юань 10.4206
10 Молдавских леев 41.5336
1 Новый туркменский манат 21.1530
10 Норвежских крон 72.6904
1 Польский злотый 17.4936
1 Румынский лей 16.5299
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.746
1 Сингапурский доллар 52.0266
10 Таджикских сомони 72.0563
1 Турецкая лира 10.6166
10000 Узбекских сумов 72.9296
10 Украинских гривен 27.7208
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 90.2683
10 Чешских крон 29.0126
10 Шведских крон 75.2535
1 Швейцарский франк 76.0125
10 Южноафриканских рэндов 39.7838
100 Японских иен 69.1935
"AK&M" от 14.05.2020