Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 мая

Банк России установил на 15 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.6182

1 Азербайджанский манат 43.2136

100 Армянских драмов 15.1601

1 Белорусский рубль 30.1385

1 Болгарский лев 40.8768

1 Бразильский реал 12.5581

100 Венгерских форинтов 22.5630

1000 Вон Республики Корея 60.2245

10 Гонконгских долларов 95.3859

1 Датская крона 10.7221

1 Доллар США 73.9298

1 Евро 79.9033

100 Индийских рупий 97.8393

100 Казахстанских тенге 17.4750

1 Канадский доллар 52.4585

100 Киргизских сомов 96.0536

1 Китайский юань 10.4206

10 Молдавских леев 41.5336

1 Новый туркменский манат 21.1530

10 Норвежских крон 72.6904

1 Польский злотый 17.4936

1 Румынский лей 16.5299

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.746

1 Сингапурский доллар 52.0266

10 Таджикских сомони 72.0563

1 Турецкая лира 10.6166

10000 Узбекских сумов 72.9296

10 Украинских гривен 27.7208

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 90.2683

10 Чешских крон 29.0126

10 Шведских крон 75.2535

1 Швейцарский франк 76.0125

10 Южноафриканских рэндов 39.7838

100 Японских иен 69.1935

"AK&M" от 14.05.2020