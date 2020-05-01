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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 14 мая, в размере 73.5819 руб. против 73.4326 руб. на 13 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
13.05.20 - 73.4326 руб.
09.05.20 - 73.8725 руб.
08.05.20 - 74.1169 руб.
07.05.20 - 73.9719 руб.
01.05.20 - 72.7263 руб.
"AK&M" от 13.05.2020