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14/05/2020
09:24

Повтор! ЦБ опубликовал новые правила раскрытия информации эмитентами

Банк России в новом положении о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг определил условия для перехода к раскрытию информации на консолидированной основе по группе эмитента. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Наиболее важная для принятия инвестиционных решений информация, раскрываемая при эмиссии ценных бумаг и в периодических отчётах, будет формироваться на основе отчётности по МСФО. Несущественные, избыточные и дублирующиеся сведения больше публиковаться не будут, подчёркивает регулятор.

По новым правилам состав и структура информации в проспекте ценных бумаг и отчёте эмитента приближены к международным стандартам. Эмитенты будут использовать МСФО для расчёта финансовых показателей и предоставлять анализ факторов, повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности, - аналог привычного для инвесторов во всем мире MD&A (Анализ и обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности).

Наиболее важная информация, включая операционные и финансовые показатели, сведения о ключевых контрагентах, будет раскрываться консолидированно по группе эмитента, а в случае сохранения эмитентом режима раскрытия информации на соло-основе эмитент должен будет публиковать соответствующие объяснения.

Исключаются требования по раскрытию несущественной для инвесторов информации в отчётах эмитента, почти на треть сокращается перечень существенных фактов, о которых надо сообщать в ленте новостей, устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах.

После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчёт эмитента и список аффилированных лиц будут раскрываться раз в полгода.

Новые требования к раскрытию эмитентами информации вступят в силу с 1 октября 2021 года.

"AK&M" от 13.05.2020
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