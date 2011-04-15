Нерезиденты в апреле возобновили покупки российских активов

В апреле 2020 года глобальная рыночная конъюнктура продолжала определяться влиянием пандемии коронавирусной инфекции. В конце месяца рынки оптимистично реагировали на новости о начале постепенного смягчения ограничительных мер в разных странах. Темп оттока капитала с российского рынка в апреле замедлился, а в некоторых сегментах возобновились покупки российских активов. Об этом сообщает Банк России.



На рынке ОФЗ благодаря высокому спросу со стороны локальных инвесторов, а также возобновлению нетто-покупок нерезидентов доходности к концу месяца вернулись к минимумам февраля 2020 года и в начале мая продолжили снижаться. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос за апрель на 59.4 млрд руб., доля на конец месяца составила 30.6%.



На российском рынке корпоративных ценных бумаг наблюдались снижение волатильности и активизация спроса со стороны локальных участников. Основными покупателями на рынках акций и корпоративных облигаций выступали системно значимые банки, нерезиденты значительно сократили объемы продаж российских активов. Корпоративные эмитенты продолжали размещение рублевых бумаг, при этом по сравнению с предыдущим месяцем в три раза возрос объем размещений корпоративных еврооблигаций.



На валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация. Предложение валюты обеспечивали нефинансовые компании и отдельные группы банков, которые в совокупности продали иностранной валюты на 140 млрд руб. Волатильность курса рубля по отношению к доллару США снизилась, несмотря на обвал нефтяных котировок и переход цен отдельных нефтяных фьючерсов на мировых рынках в отрицательную область.



Не все участники рынка оказались готовы к такой ситуации и по итогам торгов фьючерсами на Московской Бирже получили убытки. В дальнейшем Московская Биржа планирует установить более детализированные правила торгов для нестандартных ситуаций и повысить прозрачность принимаемых ею решений, подчеркивает ЦБ.







"AK&M" от 14.05.2020