Банк России с 1 июня ограничит эквайринговые комиссии для медицинских услуг

С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая Совет директоров Банка России.



Принятое решение сократит комиссии более чем в 1.5 раза от текущего уровня.



Ранее Банк России ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.



"AK&M" от 14.05.2020