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14/05/2020
11:03

"Леруа Мерлен Восток" увеличил долю в уставном капитале "Сервис про.Ремонт" до 26.15%

ООО "Леруа Мерлен Восток" увеличило свою долю в уставном капитале ООО "Сервис про.Ремонт" до блокирующего пакета в 26.15%. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения внесены в реестр 13 мая.
Контрольный пакет в "Сервис про.Ремонт" принадлежит кипрскому офшору "Скорлэйн Холдингс", который является владельцем целого ряда ИТ компаний: ООО "Программы Ии", ООО "Тьюторион", ООО "Профи.Ру".

Леруа находится в процессе реорганизации в форме присоединения к компании других юридических лиц, которые прекратят деятельность после реорганизации: ООО "Балтик Хаус", ЗАО "Зеленый Магазин", ООО "Инвестком", ООО "Интеллект и Право", ООО "Леруа Мерлен Омск", ООО "ЛМ Киров", ООО "Стабильность".

Учредителями ООО "Леруа Мерлен Восток" являются АО "Бриколаж Инвестиссман Франс" (доля - 99.993%), АО "Груп Адео" (0.007%). Уставный капитал - 5.98 млрд руб.

Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания действует в соответствии с концепцией DIY (Do It Yourself). Сеть объединяет магазины в России, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Греции, Кипре, Румынии, Украине, Бразилии, Китае.

Леруа Мерлен - часть Groupe Adeo. Под этим брендом объединились девять марок сектора D.I.Y. четырех профессиональных категорий: гипермаркеты Leroy Merlin; магазины средней площади AKI, Bricocenter, Weldom, Dompro; магазины-склады Bricoman, Bricomart; инновационные концепции Zodio, Kbane, Delamaison.fr.

Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.05.2020

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