Рынок перешел к снижению

Рынок снизился без новостей. Поводом для коррекции стал внешний фон. Лидерами роста стали бумаги "Полюса" (+2.64%). Лидерами снижения стали бумаги Татнефти (-5.05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74. К снижению перешла и нефть. Об этом говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Анонсирована поддержка авиаотрасли. Объем перевозок в России сократился на 90%. Из-за коронавируса международные перевозки, составляющие 45% пассажиропотока, могут быть открыты только во второй половине года. Восстановление внутренних перевозок ожидается в третьем квартале. Среди предложений – увеличение отечественного авиапарка. Уровень долларизации отрасли порядка 50%, и даже увеличение собственного производства кардинально его не снизит (отечественные самолеты собираются с использованием импортных комплектующих, технологий и лицензий, и стоят всего на 10-15% ниже импортных аналогов). При этом задекларирован выпуск 60 машин за 2 года, в то время, как потребность в отсутствии кризиса будет вдвое выше.



Минфин разместил ОФЗ на 128 млрд руб. Наибольший спрос был сконцентрирован в 5-летних бумагах, которых было продано на 96 млрд руб. Это объясняется средним сроком, наличием выпуска в обращении, относительной стабильностью курса рубля, но главное – ожиданием снижения ключевой ставки в июне на 0.5-1 п.п. Инвесторы проявляют меньший спрос на длинные бумаги из-за того, что долгосрочные риски в экономике возрастают.



Аналитики ожидают коррекцию в пределах 1%. На локальном рынке нет событий. На внешнем фоне динамика отрицательная. Ориентиры: диапазон 73.5-74.5 в паре USD/RUB, 2550-2600 по индексу Мосбиржи.



"AK&M" от 14.05.2020