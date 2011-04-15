Сбербанк продлевает срок действия карт, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиентам банка смогут снять наличные в банкоматах Сбербанка, оплатить покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнить карту в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.



Как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".



После активации перевыпущенной карты, все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 14.05.2020