Backstar Holdings увеличил долю в "Селигдаре" до 10.30% с 9.26%

Кипрский Backstar Holdings Limited увеличил долю в уставном капитале ПАО "Селигдар" до 10.30% с 9.26%. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменение произошло 7 мая.

Золотодобывающий холдинг "Селигдар" (ИНН 1402047184) создан в 2008 году на базе активов Артели старателей "Селигдар" и пяти других золотодобывающих предприятий. Основным видом деятельности общества и его дочерних компаний является проведение разведочного бурения, добычи, переработки и реализации драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.05.2020