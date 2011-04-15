ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров

ВТБ увеличит сумму средств, хранящихся на счетах клиентов - пенсионеров. Об этом говорится в сообщении банка.



При оформлении начислений пенсионных выплат на счет в банке, можно получать 4% годовых на остаток по своему рублевому счету.



Чтобы получать доход на остаток, клиенту необходимо иметь Мультикарту ВТБ в рамках пакетов услуг "Мультикарта", "Привилегия" или "Прайм+". Пенсионные выплаты могут поступать от Пенсионного фонда России и от негосударственных пенсионных фондов.



Процентная ставка 4% едина и не зависит от минимальной суммы остатка и размера трат, а проценты выплачиваются на счет клиента в течение месяца, следующего за отчетным. Максимальная сумма остатка по счету, на которую могут быть начислены проценты, составляет 500 тыс. руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб., снизившись на 14.4% по сравнению с I кварталом 2019 года. Чистые процентные доходы составили 119.7 млрд руб., увеличившись на 14.9%. Чистые комиссионные доходы выросли на 48.1% до 28 млрд руб. Совокупный кредитный портфель Группы вырос на 5.2% до 12.058 млрд руб.



"AK&M" от 14.05.2020