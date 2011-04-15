НПФ Сбербанка в I квартале выплатил клиентам более 1.1 млрд руб. пенсий

Суммарный объём пенсионных выплат НПФ Сбербанка в I квартале 2020 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.



Фонд выплатил 986 млн руб. по обязательному пенсионному страхованию и 145 млн руб. по негосударственному пенсионному обеспечению. Объём единовременных выплат средств пенсионных накоплений составил более 730 млн руб. и на 30% превысил аналогичный показатель I квартала 2019 года.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 14.05.2020