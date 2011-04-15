РЖД увеличили глубину продажи билетов до 90 суток

Глубина продажи железнодорожных билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.



Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 14.05.2020