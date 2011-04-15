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14/05/2020
12:20

ЕВРАЗ открыл научно-исследовательский и опытно-технологический центр в Швейцарии

ЕВРАЗ открыл научно-исследовательский и опытно-технологический центр в городе Цуг в Швейцарии. Об этом говорится в сообщении компании.

Основная задача центра - разработка перспективных способов применения ванадия в качестве легирующей добавки в изделиях из стали, которые используются сейчас и появятся в будущем.

Центр возглавил Рольф Шмидт, с октября 2019 года занимающий должность директора EVRAZ East Metals по научно-исследовательской и опытно-технологической деятельности в области применения ванадия. До прихода в ЕВРАЗ он занимал руководящие позиции в швейцарских компаниях Feintool AG, Benteler Rothrist AG и Deloro HTM.

Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

Чистая прибыль Evraz Plc по МСФО за 2019 год сократилась до $365 млн по сравнению с $2.47 млрд в 2018 году. Консолидированный показатель EBITDA составил $2.601 млрд, снизившись на 31.1% по сравнению с 2018 годом ($3.777 млрд), рентабельность по EBITDA снизилась до 21.8% (в 2018 году - 29.4%).

"AK&M" от 14.05.2020
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