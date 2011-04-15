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Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде мая выросла до 5.51% годовых с 5.36% в третьей декаде апреля. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.
Во второй и первой декадах апреля ставка составила 5.43%.
Напомним, Банк России 27 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых.
"AK&M" от 14.05.2020