Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде мая выросла до 5.51% годовых с 5.36% в третьей декаде апреля. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Во второй и первой декадах апреля ставка составила 5.43%.

Напомним, Банк России 27 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых.





"AK&M" от 14.05.2020