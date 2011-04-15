Сбербанк в апреле продлил 70% договоров ипотечного страхования дистанционно

Клиенты Сбербанка в апреле продлили 70% договоров ипотечного страхования дистанционно. Об этом говорится в сообщении банка.



В марте 55% клиентов воспользовались возможностями онлайн-продления договоров.



Таким образом, за последний месяц доля тех, кто предпочитает продлевать полисы ипотечного страхования онлайн, выросла почти на треть, а по сравнению с апрелем 2019 года - на 55%.



При оформлении ипотеки клиенты заключают договоры страхования недвижимости, договоры страхования жизни и здоровья. Договоры ипотечного страхования необходимо продлевать до завершения срока действия ранее оформленных полисов. Своевременное продление договора страхования жизни позволит сохранить процентную ставку по кредиту, а наличие полиса страхования недвижимости является требованием кредитного договора.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 14.05.2020