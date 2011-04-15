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14/05/2020
12:55

Правительство выделило 23.4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23.4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.


"AK&M" от 14.05.2020
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