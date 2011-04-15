Банк "Санкт-Петербург" продлил акцию по снижению комиссий для корпоративных клиентов

Банк "Санкт-Петербург" продлил до 31 мая 2020 года период, в течение которого клиенты-юридические лица будут обслуживаться на специальных условиях.



До конца мая банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации. Комиссия будет взиматься только с фактического объёма операций.



Бесплатным остаётся возврат ранее совершённых физическими лицами-клиентами любых банков платежей в пользу юридических лиц-клиентов банка "Санкт-Петербург" (за исключением переводов с назначением платежа "Возврат займа").



Для того, чтобы клиенты могли проводить максимальный объём операций онлайн, банк предоставляет скидку в 2 тыс. руб. на выпуск усиленной квалифицированной подписи для работы в системе электронного документооборота "Диадок".



"Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



"AK&M" от 14.05.2020