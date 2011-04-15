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14/05/2020
13:16

Промсвязьбанк запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей

Промсвязьбанк запустил услугу онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа и лимитом до 300 млн руб. для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн руб. для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис ориентирован на поставщиков групп компаний "Ашан", "Дикси", "Лента", "Леруа Мерлен", "Метро Cash&Carry", "Монетка", "О'кей", "Тандер", "Х5 Retail Group".

За месяц после запуска продукта в пилотном режиме банк принял более 100 положительных решений по финансированию на общую сумму более 3 млрд руб.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 14.05.2020
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