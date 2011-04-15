ВЭБ.РФ, Ростех, и Росатом построят в России 25 экологически чистых заводов по энергоутилизации отходов

ВЭБ.РФ, государственные корпорации "Ростех" и "Росатом" заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Об этом говорится в сообщении банка.



Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд руб., предполагаемый объём участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд руб.



Стороны готовы построить предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек.



Оператором программы выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест".



Росатом выступит в качестве технологического партнёра.

Финансирование проекта будет осуществлять госкорпорация "ВЭБ.РФ", при участии которой реализуется пилотный проект строительства заводов по энергетической утилизации ТКО в Московской области. Это флагманский проект дочерней компании Ростеха - "РТ-Инвест" и крупнейший в составе национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальными отходами.



Реализация проекта в полном объёме создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 млрд руб.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 14.05.2020