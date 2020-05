Киберпреступники используют новые методы DDoS-атак, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила вредоносное приложение под названием "Updates for Android", используемое для запуска DDoS-атаки, говорится в сообщении компании.



Её целью стал официальный веб-сайт ESET: www.eset.com.

Данное приложение было загружено в Play Market в сентябре 2019 года. При этом в первой версии отсутствовала функция загрузки JavaScript , необходимая для DDoS-атаки, и появилась позднее вместе с обновлением.



Оно позиционировалось как новостной ресурс и продвигалось через веб-сайт i-Updater.Com. Действия преступников оказались довольно эффективными: к моменту атаки программа была загружена 50 тыс. раз.



В "Updates for Android" действительно появлялись новости. Это было необходимо, чтобы избежать подозрений. Тем не менее, основная задача приложения состояла в получении команд c заранее определенного веб-сайта, который выполнял функции C&C-сервера. Каждые 150 минут проводилась проверка связи и передача идентификатора устройства. Это было необходимо для установления контроля над каждым из них.



В результате программа могла отображать в браузере рекламу, скрывать свою иконку (маскироваться), выполнять JavaScript код. Именно последняя функция и была использована для атаки на веб-сайт ESET.



Благодаря обнаружению данного вредоноса удалось усовершенствовать методы защиты от DDoS. Некоторые из них уже применяются в рамках деятельности App Defense Alliance для защиты Android-приложений.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 14.05.2020