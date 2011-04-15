В рекламе кредитов может появиться предупреждение об имущественных рисках

В Госдуму внесен проект поправок в закон "О рекламе", автором которого выступила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.



"Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом", — говорится в проекте закона.



Согласно документу в данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды; в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании — не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами должно быть отведено такому предупреждению не менее чем 10% рекламной площади.



По формату изложения информации устанавливаются требования по аналогии с подходом, используемым при рекламе лекарственных средств.





"AK&M" от 14.05.2020