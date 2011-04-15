Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили гранты на выплату зарплат, ФНС

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в один МРОТ на выплату зарплат. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров.



При этом глава ФНС предложил компаниям как можно быстрее сдать форму СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ.



"Без этой формы мы не можем проверить, соответствует ли численность по состоянию на апрель и май численности мартовской. А значит, не можем подтвердить, что такой компании или налогоплательщику могут переводиться деньги. Поэтому мы настоятельно просим вас как можно быстрее сдать эту отчётность", - подчеркнул Д.Егоров.





"AK&M" от 14.05.2020