Правительство включило в перечень пострадавших отраслей народные промыслы и вендинг

Правительство РФ включило в перечень пострадавших отраслей народные промыслы и вендинг. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Согласно разработанному Минэкономразвития документу, перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, дополнится: производством изделий народных художественных промыслов; деятельностью по осуществлению торговли через автоматы; розничной торговлей в неспециализированных магазинах.



Дополнение перечня деятельностью в сфере производства художественных промыслов (ОКВЭД 2 - 32.99.8) связано со значительным снижением объёмов реализации продукции. Это стало прямым следствием зависимости данной отрасли от туристической индустрии и выставочно-ярморочных мероприятий, подчёркивает Минэкономразвития.



"В связи с существенным снижением выручки у юрлиц и ИП в рамках кода ОКВЭД 2 - 47.99.2 "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы" по причине закрытия образовательных организаций, спортивных объектов, торговых центров, а также сокращения пассажиропотока в аэропортах и других транспортных узлах было принято решение включить данную сферу деятельности в число наиболее пострадавших отраслей", - подчёркивается в сообщении.



Анализ данных выручки организаций, занимающихся розничной торговлей непродовольственными товарами, показал, что в рамках группы ОКВЭД 2 - 47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах" средний объем выручки значительно снизился в период введения карантинных ограничений. В этой связи было принято решение включить все группу в перечень, подчеркивает МЭР.



Напомним, в начале апреля Правительство утвердило список отраслей, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.



"AK&M" от 14.05.2020