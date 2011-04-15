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14/05/2020
15:52

Услуга по выплатам на детей стала рекордной для портала госуслуг, Минкомсвязь

Услуга по выплатам на детей стала рекордной для портала госуслуг, сообщает Минкомсвязь.

Так, услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3.6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей.

"Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, цитируемый в сообщении.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. была запущена после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ от 7 апреля 2020 года N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

"AK&M" от 14.05.2020
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