Структурный профицит ликвидности банковского сектора в апреле продолжил снижаться, ЦБ

Структурный профицит ликвидности банковского сектора в апреле продолжил снижаться, говорится в сообщении Банка России.



Снижению структурного профицита способствовали продолжившийся рост, хотя и меньшими темпами, объема наличных денег в обращении и увеличение обязательных резервов в результате валютной переоценки обязательств банков.



Спред ставок межбанковского кредитования (МБК) к ключевой ставке Банка России стал положительным на фоне оттоков ликвидности из банковского сектора. Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК сузился. Несмотря на снижение цен на нефть, ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной в условиях продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила.





"AK&M" от 14.05.2020