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14/05/2020
16:42

Линейный "Парк Яуза" соединит Москву и Подмосковье в 2021 году

Линейный "Парк Яуза" соединит Москву и Подмосковье в 2021 году. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Этот проект включает более 600 га пойменных территорий, которые объединят город и область в единое рекреационное пространство. Его реализация идёт полным ходом. Также здесь создадут 42-километровый марафонский маршрут, который пройдёт по берегам рек Яузы и Чермянки", - сказал С.Кузнецов.

По его словам, идея создания единого парка и природно-исторического комплекса на северо-востоке столицы вдоль реки Яузы была поддержана мэром Сергеем Собяниным. Уже выполнено около 60% работ по благоустройству и около 40% строительно-монтажных. Весь спортивный узел успеют доделать в этом году, а в следующем завершат основной соединительный узел между Москвой и областью через МКАД.

Идея проекта - не просто благоустроить территории вдоль реки, а создать единое парковое пространство длиной более 20 км от Мытищ до Ростокинского акведука, объединив разрозненные территории вдоль реки Яуза и её притоков - рек Чермянка, Ичка и Лихоборка. При этом минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранить их уникальные флору и фауну.

"AK&M" от 14.05.2020
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