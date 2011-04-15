Линейный "Парк Яуза" соединит Москву и Подмосковье в 2021 году. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Этот проект включает более 600 га пойменных территорий, которые объединят город и область в единое рекреационное пространство. Его реализация идёт полным ходом. Также здесь создадут 42-километровый марафонский маршрут, который пройдёт по берегам рек Яузы и Чермянки", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, идея создания единого парка и природно-исторического комплекса на северо-востоке столицы вдоль реки Яузы была поддержана мэром Сергеем Собяниным. Уже выполнено около 60% работ по благоустройству и около 40% строительно-монтажных. Весь спортивный узел успеют доделать в этом году, а в следующем завершат основной соединительный узел между Москвой и областью через МКАД.



Идея проекта - не просто благоустроить территории вдоль реки, а создать единое парковое пространство длиной более 20 км от Мытищ до Ростокинского акведука, объединив разрозненные территории вдоль реки Яуза и её притоков - рек Чермянка, Ичка и Лихоборка. При этом минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранить их уникальные флору и фауну.



"AK&M" от 14.05.2020