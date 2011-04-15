Для 10 садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье построят дорогу

Подъездную дорогу для 10 садовых некоммерческих товариществ построят в Подмосковье. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас объявлен открытый конкурс на определение технического заказчика по подготовке градостроительной документации и выполнения проектно-изыскательских работ. Он пройдёт в электронной форме", - сказал В.Жидкин.



Дорогу проложат к следующим СНТ: "Новь", "Домодедовец", "Вымпел", "Сокольниково", "Чайка", "Бугорок", "Культура", "Надежда-2", "Бортнево" вблизи деревни Бортнево городского округа Домодедово, "Сокольники" вблизи посёлка Васькино городского округа Чехов Московской области.



Строительство автодороги пройдёт за счёт Адресной инвестиционной программы (АИП). Заказчик - Государственное казённое учреждение столицы "Развитие Московского региона".



В рамках технического задания построят современную дорогу от дер. Угрюмово до СНТ "Сокольниково" вблизи деревни Бортнево городского округа Домодедово Подмосковья. Длина улично-дорожной сети составит 2.41 км, ширина проезжей части - 6 м.



При строительстве оборудуют 13 съездов, трубопереездов, сооружения для очистки ливневых и талых вод, а также переустроят 900 м сетей электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения и выполнят озеленение.



"Проектно-изыскательские работы пройдут в 2021-2022 годах, строительство завершится в 2023 году. Это обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к более 1000 участкам в десяти СНТ, где проживает почти 3 тыс. человек", - заключил В.Жидкин.



"AK&M" от 14.05.2020