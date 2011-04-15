РОСНАНО выделило 4 млн руб. Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов на поддержку клинического исследования

Группа "РОСНАНО" выделила 4 млн руб. Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинического исследования, направленного на изучение состояния системы свертывания крови у пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Российские учёные предполагают, что избежать тяжёлых проявлений болезни можно за счёт мониторинга состояния свёртывающей системы - своевременного выявления гиперкоагуляционных изменений и контролируемого назначения корректирующих избыточное свёртывание антикоагулянтных препаратов. Для диагностики системы гемостаза применяется, в том числе, высокоточный тест Тромбодинамика производства портфельной компании РОСНАНО "ГемаКор".



Пожертвование РОСНАНО направлено на обеспечение добровольцев, непосредственно участвующих в исследовании, средствами индивидуальной защиты, компенсацию их расходов на проживание в режиме изоляции и перемещение на клинические площадки, а также соблюдение других необходимых мер персональной и общественной безопасности.



Организаторами выступают ЦТП ФХФ РАН, Кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. В исследовании участвует уже несколько крупных медицинских учреждений на территории Москвы, ориентированных на лечение пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции - ФГБУЗ Больница Российской академии наук (Троицк), ГБУЗ "ГКБ N 40 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ" и другие.



Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция к ухудшению состояния больных вплоть до развития критических последствий, и определить эффективную схему коррекции избыточного свёртывания крови при COVID-19. Тест Тромбодинамика - один из немногих лабораторных методов, который позволяет с высокой чувствительностью выявить нарушения свертываемости крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого лечения антикоагулянтами. Предполагается, что Тромбодинамика может стать хорошим прогностическим инструментом для выявления на ранних стадиях заболевания - еще до клинических проявлений осложнений - пациентов с негативным прогнозом. Это поможет не допустить прогрессирование заболевания и сократить число больных, требующих интенсивной терапии, что улучшит результаты лечения и снизит нагрузку на стационары и систему здравоохранения в целом.



Исследование планируется завершить до конца мая 2020 года, после чего, в случае успеха, практика применения теста Тромбодинамики для диагностики системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть распространена на регионы РФ.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток АО "РОСНАНО" за 2019 год по МСФО составил 16.5 млрд руб. В 2018 году компания получила прибыль в 5.6 млрд руб.



"AK&M" от 14.05.2020